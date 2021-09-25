Поток пересекающих КПВВ на Донбассе уменьшился за неделю — Госпогранслужба

За неделю пассажиропоток на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе уменьшился, сообщает Госпогранслужба Украины.



Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской» на Луганщине.



«За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%. В общем через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 562 человека, а на контролируемую территорию — 8 799 человек», — говорится в сообщении.



Напротив КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине боевики разблокировали движение только в понедельник. Здесь линию разграничения пересекли 388 человек и 76 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса. В то же время 317 человек и 45 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» проехали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям ОРДЛО доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов.



Сейчас прибывающие на контролируемую Украиной территорию через КПВВ подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они направляются на обсервацию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.



Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.



Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ («желтый» или «зеленый» COVID-сертификат), подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.



Также пропускают без самоизоляции жителей ОРДЛО, направляющихся на вакцинацию от коронавируса, при наличии приглашения на прививку.

Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокировано группировками «Л-ДНР».