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Поток пересекающих КПВВ на Донбассе уменьшился за неделю — Госпогранслужба

25 сентября 2021, 20:58

Поток пересекающих КПВВ на Донбассе уменьшился за неделю — Госпогранслужба

За неделю пассажиропоток на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе уменьшился, сообщает Госпогранслужба Украины.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской» на Луганщине.

«За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%. В общем через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 9 562 человека, а на контролируемую территорию — 8 799 человек», — говорится в сообщении.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине боевики разблокировали движение только в понедельник. Здесь линию разграничения пересекли 388 человек и 76 транспортных средств на временно оккупированную часть Донбасса. В то же время 317 человек и 45 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» проехали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям ОРДЛО доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов.

Сейчас прибывающие на контролируемую Украиной территорию через КПВВ подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они направляются на обсервацию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.

Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ («желтый» или «зеленый» COVID-сертификат), подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Также пропускают без самоизоляции жителей ОРДЛО, направляющихся на вакцинацию от коронавируса, при наличии приглашения на прививку.

Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокировано группировками «Л-ДНР».

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