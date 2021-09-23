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Количество пересечений КПВВ на Донбассе сократилось на 95% — ООН

23 сентября 2021, 13:59

Количество пересечений КПВВ на Донбассе сократилось на 95% — ООН

В период с 1 февраля до 31 июля 2021 года количество пересечений линии соприкосновения сократилось на 95% в сравнении с аналогичным допандемическим периодом 2019 года. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине, подготовленном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в стране.

Если в 2019 году в среднем было 1,1 млн пересечений за месяц, то сейчас это количество сократилось до 59 тыс. за месяц (в среднем).

«Ограничения на передвижение и дальше ложатся тяжелым грузом на гражданских лиц, которым нужно пересекать линию соприкосновения. С 1 февраля по 31 июля 2021 года количество пересечений линии соприкосновения в обоих направлениях сократилось на 95% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, до пандемии. Особенно пострадали люди пожилого возраста, в частности, пожилые женщины, которые составляли большинство лиц, пересекавших линию соприкосновения до локдауна», — сообщила глава миссии Матильда Богнер, выступая с презентацией доклада на брифинге в Киеве.

Она отметила, что такая ситуация сложилась преимущественно из-за ограничений, введенных незаконными вооруженными формированиями, поскольку правительство Украины продолжало держать открытыми все семь КПВВ, включая два дополнительных КПВВ в Счастье и Золотом на Луганщине.

«Из-за этих ограничений, введенных самопровозглашенными "республиками", люди не могут видеться со своими семьями», — сказала Богнер.

Данные ограничения, подчеркнула глава миссии ООН, заставили многих людей ехать с территории, контролируемой «Л-ДНР», на подконтрольную Украине территорию через Российскую Федерацию.

При этом в ООН считают, что принятие и введение в действие закона, освобождающего людей, которые пересекли эту границу по гуманитарным причинам, от штрафов, является позитивным шагом правительства Украины.

«Гражданские лица в населенных пунктах, расположенных по обе стороны линии соприкосновения, также выразили недовольство отсутствием доступа к водоснабжению и санитарии, медицинского обслуживания, общественного транспорта и дорог, по которым возможен проезд гражданского транспорта. Обеспечение этих услуг населению, пострадавшему от конфликта, должно быть приоритетом», — добавила Богнер.

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