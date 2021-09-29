ОБСЕ сообщила о четвертом пострадавшем от обстрела в Донецке 17 сентября

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили сообщения о ранении жителя Донецка в результате обстрела в Куйбышевском районе города 17 сентября. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Так, 26 сентября мужчина 30–39 лет по телефону сообщил СММ, что утром 17 сентября, когда он с товарищем стоял на проспекте Колхозном в северной части Куйбышевского района, он услышал и увидел взрыв поблизости, после чего ощутил боль в левой части тела. Он увидел, что его товарищ получил ранения бедра. Его товарищ позвонил в скорую помощь, которая доставила обоих в больницу.



25 сентября товарищ раненного мужчины по телефону сообщил наблюдателям, что утром 17 сентября, когда он с товарищем стоял на проспекте Колхозном, он услышал обстрел поблизости и осознал, что ранен в бедро, а также увидел, что его товарищ получил ранения левой части тела.



17 сентября медперсонал больницы в Калининском районе Донецка по телефону сообщил СММ, что утром того дня в больницу поступил первый из двух указанных мужчин с множественными осколочными ранениями.



Ренее в ОБСЕ сообщили о трех других пострадавших от обстрела в этом районе.



«ДНР» сообщала о трех пострадавших мужчинах в тот день.