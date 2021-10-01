Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным

01 октября 2021, 13:06

«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным

Группировка «ДНР» вслед за «ЛНР» продлила отмену комендантского часа на территории, которую временно контролирует. Об этом говорится в соответствующем указе главы «ДНР» Дениса Пушилина.

Речь идет только о выходных днях. Режим комендантского часа будет приостановлен еженедельно с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. Так продолжится до 1 февраля 2022 года.

Пока комендантский час был отменен или действовал не в полную силу в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверок местных жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения «полиции Л-ДНР» для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.

Еще по теме

Прочее
комендантский час
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:05
«ДНР» и «ЛНР» показали демонтаж «таможни»
13:06
«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным
12:17
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек
12:00
Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь
11:20
«ЛНР» продлила отмену комендантского часа до февраля
10:22
«ЛНР»: Еще 319 заболевших и 33 умерших от ковида
10:07
Мобильный оператор «ДНР» перенес повышение тарифа
23:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 сентября
20:08
«ДНР» перепрофилировала часть роддомов в ковидные госпитали
15:56
«ДНР» решила начать отопительный сезон
15:50
«ЛНР» и «ДНР» возвращаются к комендантскому часу
13:19
Ковид на неподконтрольной Донетчине: более 800 новых случаев
12:17
«ДНР» обвинила еще одного человека в «шпионаже»
11:27
Звезду Луческу в Донецке залили краской в цветах «Динамо»
10:24
В Москве объяснили отказ от «таможни» между «ДНР» и «ЛНР»
все новости
14:06
ВПГ: Бородай все еще может попасть в Думу, ведутся переговоры
14:05
«ДНР» и «ЛНР» показали демонтаж «таможни»
13:25
Боевик «ЛНР» сдался украинским военным. СБУ показала видео допроса
13:22
На Луганщине — почти 500 случаев ковида, четверо умерли
13:06
«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным
12:17
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек
12:00
Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь
11:20
«ЛНР» продлила отмену комендантского часа до февраля
10:22
«ЛНР»: Еще 319 заболевших и 33 умерших от ковида
10:07
Мобильный оператор «ДНР» перенес повышение тарифа
09:55
В Донецкой области еще более 700 человек заразились коронавирусом
09:03
«Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
08:35
Из-за обстрелов на Донбассе один военный погиб, еще один – ранен
08:14
Более 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки. Впервые с апреля
23:39
Арахамия: Разумков должен уйти, он больше не «слуга народа»
все новости
ВИДЕО
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
29 сентября, 12:42
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
25 сентября, 21:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция