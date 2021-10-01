«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным

Группировка «ДНР» вслед за «ЛНР» продлила отмену комендантского часа на территории, которую временно контролирует. Об этом говорится в соответствующем указе главы «ДНР» Дениса Пушилина.



Речь идет только о выходных днях. Режим комендантского часа будет приостановлен еженедельно с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. Так продолжится до 1 февраля 2022 года.

Пока комендантский час был отменен или действовал не в полную силу в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверок местных жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения «полиции Л-ДНР» для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.