«ДНР» и отмена комендантского часа: Что будет с теми, у кого есть только украинский паспорт

Ночью в выходные дни, когда отменен комендантский час, жителей неподконтрольной Донетчины могут проверить так называемые «правоохранители ДНР».



У людей проверяют документы, проводят досмотр вещей и личный досмотр. Также местных жителей и их автомобили могут задерживать «для разбирательства». Все это может произойти в случае, если у жителей при себе не будет документов, удостоверяющих личность. Для выяснения личности человека могут задержать не более чем на 3 суток. Но местный так называемый «суд ДНР» может продлить задержание, но не более чем на 10 суток.

Также в категорию риска попали жители ОРДО, у которых есть только украинский паспорт.



«Граждане, имеющие паспорт гражданина Украины могут быть доставлены в ближайшее территориальное ОВД для установления личности и проведения процедуры дактилоскопирования, в связи с невозможностью проверить данный документ на подлинность», – сообщили в «МВД ДНР».



В общественных местах без сопровождения родителей не могут находиться дети в возрасте до 7 лет – круглосуточно, несовершеннолетние от 7 до 14 лет – с 21.00 до 06.00, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет – с 22.00 до 06.00.

Ранее на неподконтрольной территории Донецкой области в отдельные дни, когда был отменен комендантский час, «полиция ДНР» задерживала тех, у кого нет так называемых местного паспорта или адресной справки.



Кроме того, изымались автомобили с украинскими номерными знаками.