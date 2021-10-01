Группировка «ДНР» объявила призыв на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года. Об этом говорится в указе главы «ДНР» Дениса Пушилина. Будут призваны жители отдельных районов Донецкой области 1994–2003 годов рождения, «не пребывающих в запасе и подлежащих призыву».

Всего «ДНР» планирует призвать 500 человек. Так называемая военная служба в рядах незаконных вооруженных формирований «ДНР» будет длиться шесть месяцев.

Группировка «ДНР» ранее заяила, что будет поэтапно увеличивать численность призывников.



Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв провела и группировка «ЛНР».



В Киеве указали на незаконность таких действий.