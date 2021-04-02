Украина будет поднимать в рамках Трехсторонней контактной группы вопрос о незаконном призыве группировками «Л-ДНР» на «военную службу» жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщил «Новостям Донбасса» советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что Российская Федерация принимает меры по усилению боеспособности, однако делать это на оккупированных территориях ей стало сложнее.



«Понятно, что загнать в эти корпуса местных жителей все сложнее и сложнее, несмотря на то, что она создала все условия экономические, чтобы люди туда шли, иначе в противном случае им нечего будет есть», – сказал Арестович.



Кроме того, по его мнению, это является идеологическим и политическим моментом, поскольку группировки «Л-ДНР» смогут утверждать, что «у нас призыв есть, и народ служит».



«Я думаю, мы поставим этот вопрос в ТКГ, потому что этот призыв незаконен и нарушает все соответствующие международные конвенции, в частности, Женевскую», – подчеркнул советник украинской делегации в ТКГ.



В то же время он считает, что в данной ситуации речь не идет о реальном увеличении обороноспособности.



«Здесь идеолого-политическая история, очень похожая на раздачу российских паспортов. Что, вот, у "молодых республик есть своя армия, эти люди служат по призыву, это же один из признаков государственности"», – отметил Алексей Арестович.



Он добавил, что украинская сторона готовит соответствующий ответ.

Группировка «ДНР» объявила с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на «военную службу» мужчин 18-27 лет. Согласно «уголовному кодексу ДНР» за уклонение от прохождения «военной или альтернативной гражданской службы» человеку грозит штраф или арест.



Также в «указе» о призыве сказано, что для прохождения «военной службы» по призыву в «народной милиции ДНР» из общего числа призывников выберут 200 мужчин, которые «обладают высокими показателями профессионального психологического отбора и годных по состоянию здоровья», сроком на 6 месяцев.



Ранее «ЛНР» заявляла, что с 1 апреля по 30 сентября в отдельных районах Луганской области будет проходить набор 200 мужчин для обучения военно-учетным специальностям. Впервые сборы будут проводится на протяжении полугода — это может быть первым шагом к введению «срочки».