Пассажиропоток через КПВВ Донбасса стал еще меньше

За неделю пассажиропоток на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе уменьшился, сообщает Госпогранслужба Украины.



Через КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине линию разграничения пересекли 586 человек и 91 авто на временно оккупированную часть Донбасса. В то же время 507 человек и 107 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



Пункт пропуска «Еленовка», который контролируют незаконные вооруженные формирования, как и прежде открывают лишь в понедельник и пятницу.



Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской» на Луганщине. За неделю пассажиропоток на нем уменьшился на 16%, отмечают в погранслужбе. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 8 160 человека, а на контролируемую территорию — 7 289 человек.



Сейчас прибывающие на контролируемую Украиной территорию через КПВВ подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они направляются на обсервацию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.



Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.



Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ («желтый» или «зеленый» COVID-сертификат), подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.



Также пропускают без самоизоляции жителей ОРДЛО, направляющихся на вакцинацию от коронавируса, при наличии приглашения на прививку.

Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокировано группировками «Л-ДНР».