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Зеленский пообещал вернуть Саакашвили в Украину

03 октября 2021, 11:37

Зеленский пообещал вернуть Саакашвили в Украину

Украина будет добиваться возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Трускавце Львовской области 3 октября.

Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.

«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься», — заявил Зеленский.

Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.

По вынесенным приговорам в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. К прежним обвинениям добавилось еще одно — незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями.

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