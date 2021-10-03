Зеленский пообещал вернуть Саакашвили в Украину

Украина будет добиваться возвращения арестованного в Грузии бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Трускавце Львовской области 3 октября.



Он напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.



«Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается, и все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься», — заявил Зеленский.

Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.



По вынесенным приговорам в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. К прежним обвинениям добавилось еще одно — незаконное пересечение границы. Саакашвили объявил голодовку.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями.