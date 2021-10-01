Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о голодовке и новой семье с украинкой

01 октября 2021, 23:03

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о голодовке и новой семье с украинкой

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный сегодня в Тбилиси, объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом. Об этом сообщила омбудсмен Нино Ломджария, которую допустили в тюрьму для встречи с экс-президентом, передает sputnik-georgia.

«Он не согласен с тем приговором, который ему вынесен в Грузии и считает себя политическим заключенным», — сказала Ломджария журналистам.

По ее словам, Саакашвили утверждает, что сам открыл дверь полиции.

После задержания экс-президент Грузии сообщил об отношениях с народной депутаткой от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Записанное совместно с Ясько видеообращение Саакашвили распространил через социальные сети.

«Мы записали это видео до отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. Мы договорились, что в случае задержания опубликуем это видео. Я и Лиза вместе. Украина поддерживает Грузию! Все будет хорошо! Боремся за свободу», — написал Саакашвили в комментариях.

В видеообращении он заявил, что они с Елизаветой Ясько решили сообщить всем, что они вместе и у них «совместная жизнь», попросил пожелать им счастья.

 

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.

По вынесенным приговорам в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. К прежним обвинениям добавилось еще одно — незаконное пересечение границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями.

Читайте также:

В Грузии задержан Саакашвили 

Еще по теме

Места
Грузия
Люди
Михеил Саакашвили

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:23
«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19
19:56
«ЛНР» заявила, что в 2022 году будет аккредитовать в России школы и профтехучилища
19:18
Контроль в людных местах и «дистанционка»: «ЛНР» ужесточила противоэпидемические меры
18:25
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
18:10
КПВВ на Донбассе должны были открыть еще 18 месяцев назад — ЕС в ОБСЕ
15:00
«ДНР» объявила призыв на военную службу
14:05
«ДНР» и «ЛНР» показали демонтаж «таможни»
13:06
«ДНР» продлила отмену комендантского часа – но только по выходным
12:17
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 85 человек
12:00
Потушить пожар на шахте в Донецке мешает уголь
11:20
«ЛНР» продлила отмену комендантского часа до февраля
10:22
«ЛНР»: Еще 319 заболевших и 33 умерших от ковида
10:07
Мобильный оператор «ДНР» перенес повышение тарифа
23:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 сентября
20:08
«ДНР» перепрофилировала часть роддомов в ковидные госпитали
все новости
23:03
Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о голодовке и новой семье с украинкой
22:10
Трансформация Украины: У Зеленского планируют вернуть Донбасс и Крым до 2030 года
21:23
«ЛНР» переводит роддома в Луганске на оказание помощи больным COVID-19
21:01
Бывшего чиновника Администрации президента будут судить за госизмену
20:59
Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили и ждет разъяснений от Грузии
20:41
ID-карта, справки, жилье: В 2022 году запустят комплекс цифровых услуг для переселенцев
19:56
«ЛНР» заявила, что в 2022 году будет аккредитовать в России школы и профтехучилища
19:42
Оружие, из которого стреляли по авто Шефира, так и не нашли
19:18
Контроль в людных местах и «дистанционка»: «ЛНР» ужесточила противоэпидемические меры
19:08
В Грузии задержан Саакашвили
18:40
Украина полностью переходит на электронные больничные
18:25
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
18:14
Пилили зубы, подключали ток: На Донетчине будут судить восьмерых тюремщиков «Изоляции»
18:10
КПВВ на Донбассе должны были открыть еще 18 месяцев назад — ЕС в ОБСЕ
17:21
Боевики обстреляли из минометов жилой сектор Авдеевки
все новости
ВИДЕО
Чего боятся в Донецке и Луганске? Страхи реинтеграции ►
01 октября, 18:25
Прифронтовое село в Луганской области 7 лет остается без электричества и автобуса ►
29 сентября, 12:42
Пенсии для жителей Донбасса без пересечения КПВВ. В чем проблема? Дайджест НД ►
26 сентября, 21:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция