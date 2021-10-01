Задержанный в Грузии Саакашвили объявил о голодовке и новой семье с украинкой

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный сегодня в Тбилиси, объявил голодовку и потребовал встречи с украинским консулом. Об этом сообщила омбудсмен Нино Ломджария, которую допустили в тюрьму для встречи с экс-президентом, передает sputnik-georgia.



«Он не согласен с тем приговором, который ему вынесен в Грузии и считает себя политическим заключенным», — сказала Ломджария журналистам.



По ее словам, Саакашвили утверждает, что сам открыл дверь полиции.



После задержания экс-президент Грузии сообщил об отношениях с народной депутаткой от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Записанное совместно с Ясько видеообращение Саакашвили распространил через социальные сети.



«Мы записали это видео до отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. Мы договорились, что в случае задержания опубликуем это видео. Я и Лиза вместе. Украина поддерживает Грузию! Все будет хорошо! Боремся за свободу», — написал Саакашвили в комментариях.



В видеообращении он заявил, что они с Елизаветой Ясько решили сообщить всем, что они вместе и у них «совместная жизнь», попросил пожелать им счастья.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые будут проходить в субботу. Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.



По вынесенным приговорам в Грузии ему грозит шесть лет тюрьмы. К прежним обвинениям добавилось еще одно — незаконное пересечение границы.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен задержанием председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Украина обратилась к грузинской стороне за разъяснениями.