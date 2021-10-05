Два аэропорта для Донбасса: В ОГА рассказали о локациях под строительство

Донецкая облгосадминистрация передала министерству инфраструктуры несколько возможных локаций для строительства двух аэропортов — на юге и севере региона. Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко во время брифинга 5 октября.



Он уточнил, что Мининфраструктуры предваорительно согласовал две локации — на юге и севере Донетчины.



«Две локации предварительно уже согласованы. Это Краматорский район — мы отходим от существующего аэропрта двойного назначения. И Мариупольский район, но не [Мариуполь] непосредственно», — сказал Кириленко.



Глава ДонОГА подчеркнул, что только по Краматорскому району министерству были переданы шесть вариантов локаций.



«И близость к Святогорску, и близость к Доброполью. Они предоставлены не просто с потолка, они отбирались такимобразом [учитывая], какая необходима длина и ширина взлетно-посадочной полосы, площадь земельного участка и, конечно же, удаленность от линии разграничения», — озвучил критерии Кириленко.



Он отметил, что именно из-за ситуации с безопасностью власть отказалась от строительства аэропорта непостредственно в городе Мариуплоль.



Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на этой неделе состоится совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов на Донбассе.