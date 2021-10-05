Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский ввел в действие санкции СНБО за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

05 октября 2021, 17:59

Зеленский ввел в действие санкции СНБО за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных украинских территориях.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, в санкционный список вошли 33 кандидата в депутаты Госдумы, 54 члена так называемых «избирательных комиссий» в ОРДЛО и Крыму.

В отношении них ввели полный пакет ограничений, включая запрет въезда в Украину, блокирование всех активов и проч.

Санкции введены бессрочно.

17-19 сентября в России прошло голосование на выборах в Государственную думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса голосовали как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.

Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

Читайте также:

Украина наложит санкции за привлечение жителей Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму РФ 

Еще по теме

Организации
Снбо
Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Выборы Санкции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:35
Не только шахтеры: Рестораторы Донецка жалуются на отток персонала в Россию
17:44
«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили
14:00
В «ЛНР» появился «омбудсмен». Ее разыскивает СБУ
12:28
«ДНР»: От коронавируса умерли еще 33 человека
10:08
Московский суд отказался выпустить экс-главу «Миндоха ДНР» из СИЗО
09:05
«ЛНР» зафиксировала еще 27 смертей от ковида
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 октября
21:52
Бывший «премьер ДНР» Бородай вошел в новый созыв Госдумы России
17:01
«ДНР» признала, что картофель в Донецке подорожал необоснованно
15:06
В Донецке еще одно отделение поликлиники перепрофилировали в ковидное
12:59
«ДНР» и карантин: За неделю людей оштрафовали на 50 тысяч рублей
11:34
На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины
11:15
«ЛНР» озвучила график работы лифтов в Луганске на время отмены комчаса
10:20
«ЛНР»: 18 человек умерли от ковида за сутки
22:06
Донбасс. Итоги недели
все новости
19:59
В НАТО — о присоединении Украины и Грузии: Это произойдет не завтра
19:11
Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний
18:35
Не только шахтеры: Рестораторы Донецка жалуются на отток персонала в Россию
18:08
Больница в Славянске подготовлена для второй волны пациентов с COVID-19
17:59
Зеленский ввел в действие санкции СНБО за российские выборы в Крыму и ОРДЛО
17:44
«ЛНР» открыла «уголовное дело» против Саакашвили
17:35
Боевики ранили военнослужащего на Донбассе
16:59
Пенсионерам начали доплачивать по 400 гривен: Подробности
16:57
«ЛНР» еще больше засекретила информацию об «МГБ»
16:17
Госшахты на Донетчине накопили свыше 19 миллиардов гривен долгов
15:46
Среди переселенцев в Украине более 30% – пожилые люди
15:20
СБУ задержала 9 боевиков «Л-ДНР» и выявила полсотни схронов со взрывчаткой на Донбассе
15:07
Два аэропорта для Донбасса: В ОГА рассказали о локациях под строительство
14:54
На Донетчине пик волны коронавируса прогнозируют в ноябре
14:16
Кириленко рассказал о тарифах в этот отопительный сезон на Донетчине
все новости
ВИДЕО
«Беженцев ДНР» обидели в сериале, разрушение границы с «ЛНР» и призыв. Дайджест НД ►
03 октября, 21:49
Ковид накрыл Донецк, цены на газ в Мариуполе и Краматорске. Донбасс сегодня ►
02 октября, 21:30
Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области
02 октября, 16:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция