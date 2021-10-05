Зеленский ввел в действие санкции СНБО за российские выборы в Крыму и ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных украинских территориях.



Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



В частности, в санкционный список вошли 33 кандидата в депутаты Госдумы, 54 члена так называемых «избирательных комиссий» в ОРДЛО и Крыму.



В отношении них ввели полный пакет ограничений, включая запрет въезда в Украину, блокирование всех активов и проч.



Санкции введены бессрочно.

17-19 сентября в России прошло голосование на выборах в Государственную думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса голосовали как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.