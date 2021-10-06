Дело МН17: Суд в США начнет слушания по иску против российских банков

В Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка 14 октября состоятся предварительные слушания по иску семьи Куина Шансмана, погибшего в катастрофе малайзийского «Боинга» рейса МН17 над Донбассом, передает российский ТАСС.



Семья Шансмана выдвинула иск против российских Сбербанка и банка ВТБ, а также сервисов перевода денег Western Union и MoneyGram. Представители семьи погибшего утверждают, что эти российские банки и американские сервисы перевода денег использовались для финансирования группировки «ДНР», которая несет ответственность за гибель самолета.



«Предварительные слушания в дистанционном режиме назначены на 14 октября, в 10:30», — сообщили в суде.



Там также подтвердили, что ранее суд отклонил возражения ответчиков о том, что юрисдикция окружного суда по Южному округу Нью-Йорка не распространяется на данное дело, и принял решение о возможности его рассмотрения по существу.



Семья Куина Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков относительно возможности рассмотрения дела.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийской авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.