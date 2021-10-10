Луганская и Донецкая области оказались в «оранжевой» карантинной зоне. Какие будут ограничения?

В «оранжевую» зону эпидемической опасности, по данным на 9 октября, попали 16 областей Украины, среди них — Донецкая и Луганская. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Так, Луганщине превышен уровень госпитализации — там он на протяжении трех дней был выше 60% на 100 тысяч населения. На Донетчине кроме этого, превышена загрузка кроватей с кислородом — более 65%. В то же время коефециент обнаружения COVID-19, динамика госпитализаций и количество вакцинаций находится в пределах «желтой» зоны.



Кроме Донбасса «оранжевые» Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Ни одного «зеленого» региона в Украине не осталось.

В Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону, где карантин зависят от эпидемической ситуации. Смотрите ограничения, перейдя по ссылке.



Кроме того, с 20 сентября заработали также новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. А с 23 сентября по всей Украине ввели «желтую» зону.



За сутки 9 октября в Украине зафиксировали 11 344 новых случая COVID-19, из них 819 — в Донецкой области.