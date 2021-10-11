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Донетчина рискует попасть в «красную» зону карантина

11 октября 2021, 15:37

Донетчина рискует попасть в «красную» зону карантина

Донецкая область оказалась на грани попадания в «красную» зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

На сегодняшний день Донецкая область находится в «оранжевой» зоне, в которой карантинные ограничения такие же как «желтой». При этом данный факт символизирует об опасности попадания в «красную» зону.

«У нас превышен уровень заболеваемости. У нас еще есть показатели, которые превышают допустимый уровень. Когда будет принято решение о "красной" зоне — ждем решение комиссии ТЭБ и ЧС», — сказал Педенко.

В свою очередь и.о. Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней Марина Белоусова отметила, что за последние два дня регион превысил два показателя, что является основанием для перевода в «красную» зону.

«С дня на день, если будет решение комиссии, мы можем попасть в "красную" зону. А это уже значительное ограничение работы предприятий, непродовольственных рынков, заведений общепита, фитнес-центров, массовых мероприятий», — сказала Белоусова.

В Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону, где карантин зависят от эпидемической ситуации. Смотрите ограничения, перейдя по ссылке.

Кроме того, с 20 сентября в стране ввели также новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных

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