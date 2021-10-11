Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку к нормандскому саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели в режиме видеоконференции разговор относительно подготовки Нормандского саммита.



Об этом сообщил украинский президент в Twitter.

Провів важливу розмову з #AngelaMerkel та @EmmanuelMacron щодо активізації переговорів для закінчення війни на #Донбасі та підготовки саміту #N4. , і виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру. pic.twitter.com/a91mMGG1kw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2021

«Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что советники лидеров Нормандского формата более двух месяцев не могут согласовать итоговый документ возможного саммита в Берлине.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о нежелании проводить саммит в Нормандском формате «ради саммита», но в то же время согласился, что он необходим перед уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель.



Киев и Москва также не могут договорится о двусторонней встрече президентов Украины и России из-за разногласий по возможной повестке такой встречи.