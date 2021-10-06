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Нормандский формат: Стороны два месяца не могут согласовать итоговый документ возможного саммита

06 октября 2021, 11:06

Нормандский формат: Стороны два месяца не могут согласовать итоговый документ возможного саммита

Советники лидеров Нормандского формата уже два месяца не могут согласовать итоговый документ возможного саммита в Берлине. Об этом пишет российская газета «Коммерсант».

Возможность проведения встречи на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России с августа активно обсуждается политическими советниками. Москву на этом уровне представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Киев — Андрей Ермак, Берлин — Пер Гебауэр, а Париж — Эмманюэль Бонн.

По данным издания, Германия и Франция внесли свои предложения, которые Козак «довольно сильно отредактировал». В результате компромиссная версия документа все еще не готова.

Позиция Москвы изначально состояла в том, что новый саммит не стоит проводить, пока не выполнены договоренности предыдущей — парижской — встречи в 2019 году. Но по настоянию Германии уже началась работа над итоговым документом возможного берлинского саммита. И теперь российские переговорщики исходят из того, что он должен включать констатацию, что решения саммита в Париже выполнены не были, а также конкретные обязательства урегулировать конфликт на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

«Коммерсант» отмечает, что в результате одним из немногих мест в готовящемся документе, к которому у сторон нет претензий, является адресованный Ангеле Меркель абзац с выражением благодарности уходящему канцлеру Германии за ее вклад в прекращение конфликта на Донбассе.

Несовпадение позиций политсоветников подтверждает и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: «Получено четкое согласие немецкой и французской сторон для проведения такого саммита. Украинская сторона, как и раньше, готова к переговорам в любом формате и без временных ограничений или требований. К сожалению, буксировка идеи переговоров в "нормандском формате" осуществляется российской стороной. Тем не менее надеемся, что конструктивная линия возобладает и в Москве будет принято решение не закрываться от европейских стран».

При этом издание отмечает, что возможность провести встречу в Нормандском формате на высшем уровне до отставки Меркель окончательно не отметает ни одна из сторон. Близкий к переговорам собеседник «Коммерсанта» с российской стороны высказал мысль о том, что в качестве компромисса четыре лидера могут провести встречу в онлайн-формате.

«По саммиту возможен любой вариант. Но конкретики нет», — прокомментировал газете такую возможность пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Киев Москва также не могут договорится о двусторонней встрече президентов Украины и России из-за разногласий по возможной повестке такой встречи.

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