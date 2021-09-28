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РФ поддерживает идею Нормандского саммита до ухода Меркель, но пока не видит предмета для встречи

28 сентября 2021, 14:13

РФ поддерживает идею Нормандского саммита до ухода Меркель, но пока не видит предмета для встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о нежелании проводить саммит в Нормандском формате «ради саммита». Об этом передает «РИА Новости».

По его словам, пока нельзя похвастаться результатами подготовки встречи лидеров Украины, РФ, Франции и Германии.

«Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем. ... Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла», — сказал Песков журналистам.

«Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и действительно это было бы хорошо. ...Он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов в выполнении ранее достигнутых договоренностей», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что нормандский саммит надо провести до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

В Кремле считают, что есть риск не успеть с проведением саммита в «нормандском формате» при уходящей с поста канцлера Германии Ангеле Меркель.

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