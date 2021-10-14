СМИ: Саммит лидеров Нормандского формата решили заменить встречей глав МИД

Лидеры стран Нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, Украины, России и Франции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



Российское издание напомниает, что на этой неделе был организован, возможно, последний в текущем году «переговорный рывок» в Нормандском формате с целью организовать встречу на высшем уровне. 11 октября сначала на троих, в режиме видеоконференции, поговорили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Затем немецкий и французский лидеры созвонились с российским президентом Владимиром Путиным.



Вопрос проведения саммита, который под занавес карьеры на посту канцлера хотела бы успеть провести в Берлине Ангела Меркель, был во время дискуссий основным. Саммит упоминается в пресс-релизах Офиса президента Украины и Кремля.



Однако, Киев и Москва по-разному трактуют процесс переговоров. Первые рассматривают его как подготовку саммита, вторые считают лишь изучением предпосылок для того, чтобы лидеры, в случае целесообразности, собрались.



По данным «Коммерсанта», процесс пока стоит. Политические советники до сих пор не согласовали проект итогов возможного саммита, а это ключевой этап его подготовки. Как стало известно газете, имеются серьезные разногласия не то что по каждому пункту, а буквально по каждому предложению в тексте. Например, если во франко-германском проекте документа предлагается записать, что итоги парижского саммита 2019 года подлежат полному выполнению без отлагательств, то Москва хочет подчеркнуть: стороны с «глубоким разочарованием констатируют невыполнение согласованных итогов саммита Нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже».



Во время телефонного разговора Путина, Меркель и Макрона российский лидер, как сообщил Кремль, «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах».



По информации «Коммерсанта», в том числе этим Путин обосновал отсутствие повода для новой встречи. В ответ Германия и Франция предложили организовать хотя бы встречу министров иностранных дел «нормандской четверки», которые в последний раз виделись весной 2020 года. Это особых возражений у Кремля не вызвало.



Во всяком случае, по данным «Коммерсанта», российская сторона дала понять немецким и французским партнерам, что пусть уж лучше министры проведут безрезультатную встречу, чем лидеры «нормандцев». Если ничего в ближайшее время не изменится, то встреча руководителей внешнеполитических ведомств Германии, России, Украины и Франции состоится в ближайшие две недели. Как пишет газета, эта встреча, по сути, будет компромиссной альтернативой саммиту по Донбассу. Дискуссия о том, где и как поговорят министры, уже началась. Один из возможных вариантов — формат видеоконференции.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Москва пока не посылала сигналов о готовности провести «нормандскую» встречу на уровне министров иностранных дел.



Также Кулеба заявил, что Украина ждет от России четкого ответа о готовности Путина к встрече с Зеленским.