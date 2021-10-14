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Лавров заявил, что Нормандский формат можно восстановить после выполнения Украиной решений прошлого саммита

14 октября 2021, 13:39

Лавров заявил, что Нормандский формат можно восстановить после выполнения Украиной решений прошлого саммита

Для восстановления переговоров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) необходимо обеспечить выполнение предыдущих решений, принятых в этом формате. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».

«Меня, конечно, немножко удивило, что с такой настойчивостью наши западные коллеги продвигают восстановление Нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений», — заявил Лавров журналистам в Минске.

Он напомнил, что во время телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения предыдущего, который состоялся в декабре 2019 году в Париже».

«Он привел конкретные факты, которые убедительно свидетельствуют, что Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать», — заявил Лавров.

Он также акцентировал на совместном заявлении, принятом по итогам саммита ЕС-Украина, который состоялся в Киеве. По его словам, «Россия прямо названа агрессором и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения Минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа».

«Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленным заявлениям, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами Минских договоренностей», — подчеркнул Лавров.

Российское издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на свои источники, что лидеры стран Нормандского формата не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Пока решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Германии, Украины, России и Франции.

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