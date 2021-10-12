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Украина и ЕС раскритиковали действия России по Донбассу

12 октября 2021, 14:50

Украина и ЕС раскритиковали действия России по Донбассу

Украина и Европейский Союз призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в тексте совместного заявления по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.

Стороны подтвердили свою полную поддержку усилий Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Также подчеркнули «важность полного внедрения мероприятий, о которых была достигнута во время Нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских договоренностей, подчеркивая ответственность России как стороны конфликта».

«Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме, предоставить свободный и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в неподконтрольные правительству Украины участки вдоль российско-украинской государственной границы, в соответствии с ее мандатом», — указано в документе.

Также Киев и Брюссель выразили сожаление по поводу решения Москвы не соглашаться на продолжение Наблюдательной Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы (Гуково и Донецк), «что противоречит духу Минских договоренностей и не способствует мирному решению конфликта на востоке Украины».

«Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, она поддерживает, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и Крымского полуострова», — подчеркивается в документе.

Стороны остаются «глубоко обеспокоены» присутствием российской военной техники и личного состава на неподконтрольных правительству Украины территориях и в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

ЕС вновь продолжил свои экономические санкции против России. Отмечено, что их продолжительность остается четко обусловленной полным выполнением Минских договоренностей.

Кроме того, также стороны «возобновляют свое осуждение постоянных шагов России по принуждению граждан Украины на территориях, которые пока не контролируются правительством Украины, ходатайствовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, а также выдачи российских паспортов гражданам Украины». Отмечено, что такая паспортизация противоречит Минским соглашениям.

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