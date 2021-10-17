Зеленский допустил обмен Медведчука при наличии у того российского гражданства

Украина готова рассмотреть обмен народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев в случае, если окажется, что у него есть российское гражданство. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.



По словам Зеленского, прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука нет. Он отметил, что Медведчук является гражданином Украины и к нему применяется украинское законодательство.



«С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, например, скажем так, вполне возможно, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — сказал Зеленский.

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.



В целом политик находится под домашним арестом еще с мая.



11 мая Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.