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Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о поставках угля из ОРДЛО

12 октября 2021, 21:44

Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о поставках угля из ОРДЛО

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста — до 7 декабря 2021 года.

Также суд возложил на Медведчука дополнительные процессуальные обязательства — не выезжать из населенного пункта, в котором проживает, сообщать следователю или прокурору об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора заявили, что прокуроры будут обжаловать решение суда в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

Медведчук после оглашения суда сказал журналистам, что в отношении него «имеет место преступная фабрикация очередного уголовного дела».

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. 12 мая нардеп прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения по этому делу в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

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