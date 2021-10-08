Медведчуку предъявлено подозрение в госизмене за поставки угля из ОРДЛО

Народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлено подозрение в государственной измене в связи с незаконными поставками угля с оккупированной территории. Об этом сообщила на брифинге в пятницу генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



«Сегодня мы уведомили народного депутата Виктора Медведчука о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации», — сказала Венедиктова.



Перед брифингом она сообщила на своей странице в Facebook, что следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора точно установили причастность народного депутата в реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины.



«Период, который охватывают эти деяния, — конец 2014 — начало 2015 года. Суммы, потраченные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 млн грн», — написала Венедиктова.



Генпрокурор отметила, что нардеп тогда активно сотрудничал с высшим руководством страны.



«Таким образом, получив "зеленый свет" от высших государственных лиц Украины по состоянию на 2014-2015 годы, руководство одного из министерств и ряда государственных предприятий получило незаконное распоряжение о заключении прямых договоров с предприятиями, реквизиты которых были переданы главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР". О своих планах, действия в ходе реализации заранее подготовленного плана этот депутат отчитывался, в том числе, и перед высшим руководством РФ», — подчеркнула Венедиктова.



Она добавила, что своими действиями, по мнению следствия и прокуроров, народный депутат поставил Украину в зависимость от «ЛНР» и «ДНР» в вопросах безопасности энергетической системы страны.

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