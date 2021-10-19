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Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

19 октября 2021, 10:59

Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

Венецианская комиссия обнародовала выводы по законопроекту «Об основах государственной политики переходного периода». Заключение содержит как критику, так и поддержку отдельных положений правительственного проекта, передает «Европейская правда».

Венецианская комиссия отметила, что документ предлагает создать только общую правовую рамку для различных мероприятий переходного периода. Из-за этого четко предсказать влияние этого закона в случае принятия «не представляется возможным», поскольку выполнение рамочного закона во многом будет зависеть от имплементируемых законов и подзаконных актов, которые необходимо разработать в будущем.

Комиссия также обозначила, что отмена ряда нормативно-правовых актов, как это предусмотрено законопроектом, создала бы в Украине правовой вакуум по ряду вопросов, прежде всего по отношению к Автономной Республике Крым и городу Севастополю.

В то же время в выводах указано, что комиссия «понимает стремление украинских властей определить правовые основы переходного периода», а также признает, что «в значительной мере закон основывается на принципах международного права... и учитывает потребности уязвимых групп общества».

Однако «Венецианка» считает, что проект закона оперирует более узким значением понятий, привычных для международного права (в том числе базовые для закона понятия «переходный период», «переходное правосудие» и т.д.). «Такие положения должны быть либо убраны из проекта, или должно быть четко указано, что они отражают только украинское прочтение международного права», — говорится в заключении.

Комиссия также предоставила ряд рекомендаций по отдельным положениям законопроекта, в том числе:

  • привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией, и пересмотреть нынешнее дифференцированное отношение к разным категориям преступников;
  • сузить и уточнить положение о люстрации, учитывая, что, по международным стандартам, люстрация ограничивается важнейшими должностями в государстве и не распространяется на выборные должности, должна быть возможность ее судебного контроля и т.д.;
  • пересмотреть норму, что закон имеет целью установление правды обо всех преступлениях, а не только о тех, которые совершены определенными конкретными субъектами конфликта;
  • четко сформулировать положения конвалидации документов, выданных на временно оккупированных территориях, и пересмотреть ограничительный подход в признании академических сертификатов, степени и звания, выданных на этих территориях;
  • отразить в проекте особый конституционный статус АРК и Севастополя.

Запрос на предоставление вывода по законопроекту о переходном периоде поступил в Венецианскую комиссию от вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. 4 августа 2021 года Кабмин на очередном заседании одобрил законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа.

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Венецианская комиссия

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