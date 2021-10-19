Российский МИД обвинил Киев в срыве мирных соглашений

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали задержание члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка.



В МИДе назвали действия Киева «вероломными и провокационными».



Москва призвала украинскую сторону «пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А.В.Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников».



Также там добавили, что ожидают реакции со стороны ОБСЕ.



«Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования», – заявляют в МИДе.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. Боевики резко отреагировали на задержание — «ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Параллельно с этим в Донецке несколько десятков пророссийских людей начали бессрочную акцию под штаб-квартирой миссии ОБСЕ. 17 октября Организация объявила о прекращении своей деятельности на Донбассе из-за опасений безопасности.



Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе отказалась от проведения экстренного заседания подгруппы по безопасности, инициированного группировкой «ЛНР» в связи с задержанием ее участника Андрея Косяка.