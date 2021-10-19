Украина отказалась говорить с «ЛНР» о задержании Косяка из-за его российского гражданства

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе отказалась от проведения экстренного заседания подгруппы по безопасности, инициированного группировкой «ЛНР» в связи с задержанием ее участника Андрея Косяка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Он подтвердил, что «ЛНР» действительно выступила с таким предложением о проведении встречи. Однако Киев ответил отказом в связи с тем, что «ЛНР» не является официальным участником переговоров (в ТКГ входят Украина, Россия, ОБСЕ).



Кроме этого, у задержанного есть паспорт гражданина РФ.



«Мы не знаем таких участников переговоров с правом переговорной инициативы. Судьбу гражданина РФ мы можем обсуждать только с РФ», — отметил Арестович.

13 октября вблизи участка разведения в Золотом украинские военнослужащие задержали члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка, который по их словам, с повязкой «СЦКК» под прикрытием проведения работ по разминированию проводил разведку оставленных позиций ВСУ. Боевики резко отреагировали на задержание — «ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.



Параллельно с этим в Донецке несколько десятков пророссийских людей начали бессрочную акцию под штаб-квартирой миссии ОБСЕ. 17 октября Организация объявила о прекращении своей деятельности на Донбассе из-за опасений безопасности.