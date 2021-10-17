СММ ОБСЕ приостановила работу из-за блокирования штаб-квартиры в Донецке

Источник: Reuters

СММ ОБСЕ приостановила свою деятельность после протестов возле ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. Об этом сообщил в воскресенье главный наблюдатель Яшар Халит Чевик в комментарии Reuters.



В субботу, 16 октября, около 200 пророссийских демонстрантов вышли на встречу с наблюдателями ОБСЕ, требуя освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными на прошлой неделе. Демонстранты, похоже, заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели.



«Из соображений безопасности мы приостановили наши операции», — сказал Яшар Халит Чевик. При этом он отметил, что наблюдатели еще не почувствовали угрозы со стороны протестующих.

15 октября под зданием гостиницы Park Inn в Донецке, где находится офис СММ ОБСЕ, прошел митинг с призывом к ОБСЕ способствовать освобождению задержанного украинскими военными боевика «ЛНР» Андрея Косяка. 16 октября митингующие развернули палаточный городок и объявили бессрочную акцию протеста с теми же требованиями.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.