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В Донецке поставили палатки под штаб-квартирой ОБСЕ и объявили бессрочную акцию

16 октября 2021, 17:59

В Донецке поставили палатки под штаб-квартирой ОБСЕ и объявили бессрочную акцию

Палаточный городок в Донецке. Фото: «ДАН» Палаточный городок в Донецке. Фото: «ДАН»

В оккупированном Донецке под зданием гостиницы Park Inn, где находится офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, развернули палаточный городок.

Участники акции, которая началась в пятницу, требуют освободить задержанного 13 октября украинскими военнослужащими члена вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка. В «ЛНР» утверждают, что Косяк в качестве «представителя СЦКК» входил в группу по разминированию. Украинская сторона же настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

«Наша акция у штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке — бессрочная. Она будет продолжаться, пока украинская власть не выполнит наше главное требование — освободить Андрея Косяка», — цитирует организаторов акции сепаратистский ресурс «ДАН». 

Фото: «ДАН»

Как сообщается, всего развернули около 20 палаток с обогревом. Участникам акции обеспечивают горячее питье, подвозят продукты. В акции задействованы около 300 человек.

15 октября в Донецке прошел митинг с призывом к СММ ОБСЕ способствовать освобождению задержанного украинскими военными боевика «ЛНР» Андрея Косяка.

«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.

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