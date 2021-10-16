В Донецке поставили палатки под штаб-квартирой ОБСЕ и объявили бессрочную акцию

Палаточный городок в Донецке. Фото: «ДАН»

В оккупированном Донецке под зданием гостиницы Park Inn, где находится офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, развернули палаточный городок.



Участники акции, которая началась в пятницу, требуют освободить задержанного 13 октября украинскими военнослужащими члена вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка. В «ЛНР» утверждают, что Косяк в качестве «представителя СЦКК» входил в группу по разминированию. Украинская сторона же настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.



«Наша акция у штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке — бессрочная. Она будет продолжаться, пока украинская власть не выполнит наше главное требование — освободить Андрея Косяка», — цитирует организаторов акции сепаратистский ресурс «ДАН».

Фото: «ДАН»

Как сообщается, всего развернули около 20 палаток с обогревом. Участникам акции обеспечивают горячее питье, подвозят продукты. В акции задействованы около 300 человек.

15 октября в Донецке прошел митинг с призывом к СММ ОБСЕ способствовать освобождению задержанного украинскими военными боевика «ЛНР» Андрея Косяка.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.