ВСУ показали, как используют «Байрактары» на Донбассе

Беспилотники «Байрактр», которые Украина купила у Турции, регулярно осуществляют разведывательные полеты в зоне конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сюжете программы «ТСН неделя» на телеканале «1+1».



Журналисты программы побывали на украинской военной базе, где находятся эти беспилотники. Ее местоположение названо не было.



Отмечается, что «Байрактары» осуществляют разведывательные полеты, не пересекая линию соприкосновения на Донбассе. По словам военнослужащего из подразделения БПЛА, камера беспилотника видит на расстоянии почти 50 километров.



Под крыльями показанного в сюжете беспилотника были две бомбы МАМ-С. Это боеприпас лазерного нацеливания, способен поразить цель с восьми километров.



На данный момент на вооружении украинской армии находится два авиакомплекса «Байрактар». Один беспилотный комплекс — это три крылатые машины и зеленый фургона, в котором находится центр управления. Украина хочет купить еще четыре комплекса.



Кроме того, в Украине запланировано строительство центра по обслуживанию и ремонту «Байрактаров».