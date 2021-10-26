Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пунктов вакцинации на КПВВ Донбасса не будет, но они есть поблизости

26 октября 2021, 23:03

Пунктов вакцинации на КПВВ Донбасса не будет, но они есть поблизости

На Донбассе в пунктах пересечения линии соприкосновения пункты вакцинации не будут открывать, потому что они находятся в близлежащих населенных пунктах. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

Отвечая на вопрос, не планируется ли развертывание пункта вакцинации на КПВВ, он пояснил, что пункты вакцинации есть в Новотроицком, в Ольгинке и Бугасе, которые расположены в 15-20 километрах от КПВВ. В Донецкой области также на КПВВ «Новотроицкое» есть пункт тестирования на коронавирусную болезнь, который работает в понедельник и пятницу. Центр массовой вакцинации и пункты вакцинирования есть и в ближайшем городе – в Волновахе.

Читайте также:

Семь миллионов человек полностью вакцинировались от ковида в Украине

Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жителям неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Они находятся в территориальной близости к контрольным пунктам въезда.

Записаться можно по номеру контакт-центра министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: + 38 0 800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Читайте также:

Неделя на КПВВ: Пассажиропоток в Станице Луганской сократился вдвое

Для выезда из подконтрольных «ДНР» или «ЛНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственных штабов» «ДНР» или «ЛНР».

При въезде в ОРДО на КПП «Еленовка» необходимо пройти бесплатное обследование (экспресс-тест на COVID-19). В случае отказа от прохождения обследования экспресс-тестом нужно заполнять бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования.

При положительном результате теста — человека направят в больничный стационар.

При въезде на подконтрольную украинской власти территорию необходимо сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение «Вдома», которое контролирует самоизоляцию.

Если тестирование показало негативный результат на COVID-19, то человеку не нужно уходить на самоизоляцию. Кроме того, самоизоляция досрочно прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения КПВВ.

Самоизоляцию также не нужно проходить людям, у которых есть сертификат, подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена в перечень ВОЗ.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация Ситуация на КПВВ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября
19:48
«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк
12:13
«ДНР»: 132 смерти и почти 1500 новых случаев COVID-19
11:15
Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование после разблокирования отеля в Донецке
09:20
«ЛНР»: 42 пациента с COVID-19 умерли за сутки
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 октября
20:26
Мобильный оператор «ДНР» повышает стоимость услуг с 1 ноября
18:29
Две трети больниц в ОРДЛО заполнены пациентами с ковидом — правозащитники
16:46
«ДНР» планирует регулировать цены на социально-важные продукты
12:14
В Луганске произошел пожар на Центральном рынке
09:56
«ЛНР»: Еще 24 смерти от коронавируса
21:50
Главные новости Донбасса за неделю
19:00
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
09:19
«ЛНР»: 252 новых случая COVID-19 и 17 смертей
22:30
Россия вытесняет ОБСЕ из Донецка и Луганска? Донбасс сегодня ►
все новости
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября
23:03
Пунктов вакцинации на КПВВ Донбасса не будет, но они есть поблизости
22:25
На Донбассе неспокойно: стрельба ведется по нескольким направлениям
20:30
СМИ: На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»
20:23
В Чехии задержана преступная «Луганская бригада»
19:48
«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк
18:32
ООС: Украинские военные не захватывали обстрелянный поселок в Донецкой области
18:17
Кулеба опроверг, что Нуланд говорила в Москве об «особом статусе» для Донбасса
17:28
«Л-ДНР» призвали вернуть Медведчука в ТКГ. Украина против
16:59
Военный погиб на Донбассе, еще один ранен при обстреле боевиков
16:49
Кулеба: У Украины есть чем ответить, если Россия прекратит поставки газа
16:31
Экс-чиновника Луганской ОГА будут судить за завладение 900 тысяч гривен из бюджета на охрану природы
15:22
Арахамия ответил Арестовичу про ракеты в сторону Москвы: Сперва их сделай, потом говори
15:05
Более 200 громад на Донбассе подключат к интернету в этом году
14:55
Арахамия анонсировал рассмотрение как минимум четырех кадровых вопросов в Кабмине
все новости
ВИДЕО
СМИ: На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»
26 октября, 20:30
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
24 октября, 19:00
Россия вытесняет ОБСЕ из Донецка и Луганска? Донбасс сегодня ►
23 октября, 22:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция