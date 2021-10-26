Пунктов вакцинации на КПВВ Донбасса не будет, но они есть поблизости

На Донбассе в пунктах пересечения линии соприкосновения пункты вакцинации не будут открывать, потому что они находятся в близлежащих населенных пунктах. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



Отвечая на вопрос, не планируется ли развертывание пункта вакцинации на КПВВ, он пояснил, что пункты вакцинации есть в Новотроицком, в Ольгинке и Бугасе, которые расположены в 15-20 километрах от КПВВ. В Донецкой области также на КПВВ «Новотроицкое» есть пункт тестирования на коронавирусную болезнь, который работает в понедельник и пятницу. Центр массовой вакцинации и пункты вакцинирования есть и в ближайшем городе – в Волновахе.

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Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жителям неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Они находятся в территориальной близости к контрольным пунктам въезда.



Записаться можно по номеру контакт-центра министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: + 38 0 800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.





Для выезда из подконтрольных «ДНР» или «ЛНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственных штабов» «ДНР» или «ЛНР».



При въезде в ОРДО на КПП «Еленовка» необходимо пройти бесплатное обследование (экспресс-тест на COVID-19). В случае отказа от прохождения обследования экспресс-тестом нужно заполнять бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования.



При положительном результате теста — человека направят в больничный стационар.



При въезде на подконтрольную украинской власти территорию необходимо сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение «Вдома», которое контролирует самоизоляцию.



Если тестирование показало негативный результат на COVID-19, то человеку не нужно уходить на самоизоляцию. Кроме того, самоизоляция досрочно прекращается в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения КПВВ.



Самоизоляцию также не нужно проходить людям, у которых есть сертификат, подтверждающий получение полного или частичного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.



При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена в перечень ВОЗ.