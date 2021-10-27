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Берлин обеспокоен применением боевых дронов на Донбассе

27 октября 2021, 16:38

Берлин обеспокоен применением боевых дронов на Донбассе

Официальный Берлин обеспокоен увеличением насилия на Донбассе и использованием сторонами вооруженного конфликта боевых беспилотников. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе на брифинге в среду, сообщает «Укринформ».

«В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа «Байрактар», — заявила Зассе.

Она отметила, что в последние недели СММ ОБСЕ документирует увеличение нарушений режима прекращения огня и применение тяжелых вооружений, что противоречит Минским соглашениям, под которыми подписались Россия и Украина. К тому же, добавила дипломат, «дроны используют все стороны, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ».

Берлин призывает все стороны к деэскалации. Развитие событий в последние месяцы и недели показывает, что все стороны должны проявить более конструктивный, чем раньше, подход в политических переговорах, сказала спикер.

По ее словам, Германия вместе с Францией усиленно работают над тем, чтобы организовать встречу министров иностранных дел Нормандской четверки.

26 октября на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударные беспилотники «Байрактар». Ранее сообщалось, что беспилотники «Байрактр», которые Украина купила у Турции, регулярно осуществляют разведывательные полеты в зоне конфликта на Донбассе.

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