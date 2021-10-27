Изменений в ТКГ не планируется: Резников — о возможной замене Кравчука на Левочкина

Замены действующего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука на бывшего главу администрации Януковича Сергея Левочкина не планируется. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает «Интерфакс-Украина».



«Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами... Решение об изменениях в составе делегации, и в" Минске", и в "нормандской четверке" принимает президент, и ни о каких ротациях речь не шла. В частности, в разрезе конкретной персоналии. Так что все это бессмысленные слухи», — сказал Резников.



Он сообщил, что в настоящее время Леонида Кравчука временно заменяет его заместитель Александр Мережко.



«Работа продолжается. Особых ожиданий нет, иллюзий нет, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прилагать максимум усилий для проведения саммита "нормандской четверки"», — добавил Резников.

29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого президента Украины ухудшилось, он почти месяц находился в реанимации.



В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.