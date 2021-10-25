Заменят ли Кравчука в ТКГ, рассказал Гармаш

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук остается на реабилитации после перенесенной операции на сердце. Вопрос о возможной его замене прокомментировал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает «Украина 24».



«Пока этот вопрос не поднимается. Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодняшний день его заменяет Алексей Резников (вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Ред.). Если не может Резников — у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ — Ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодняшний день вопрос кадров не стоит», — сказал Гармаш.



Он также ответил на вопрос о том, возможно ли назначение Сергея Левочкина на пост главы украинской делегации в ТКГ.



«Я такого не слышал и, честно говоря, не могу даже предположить, что такой вариант может быть реализован. Назначает [главу делегации] Офис президента, то есть фактически президент. Я думаю, если бы реально были такие разговоры и варианты, я слышал бы об этом», — отметил Сергей Гармаш.

29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце, она прошла без осложнений. 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что состояние здоровья первого президента Украины ухудшилось, он почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.



21 июля Кравчука на заседании ТКГ заменил Алексей Резников.



В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.