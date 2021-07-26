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Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце

26 июля 2021, 19:54

Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце

Первый президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Кравчука Оксану Сибирцеву.

Она подтвердила, что состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции. «Очень медленная динамика улучшения», — отметила она.

В конце июня Кравчук не пришел на торжественное заседание Верховной Рады по случаю двадцать пятой годовщины Конституции из-за «плохого состояния здоровья».

Позже пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии уточнил, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда Арестович отказался больше говорить о состоянии здоровья Кравчука, поскольку он сам запретил обсуждать эту тему.

В Офисе президента заявляли, что пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.

От источника в окружении первого президента Украины стало известно, что Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до конца лета по состоянию здоровья.

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