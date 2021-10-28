Только под выборы: В «ДНР» признали, что жители ОРДЛО не могут воспользоваться российским порталом Госуслуг

Получение СНИЛС и регистрация на российском портале Гослуслуг не дает возможности жителям отдельных районов Донбасса воспользоваться данным сервисом. Система сработала только для дистанционного голосования на выборах. Об этом сообщила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.



«С 22 июня 2021 года более 230 тысяч человек подали заявления на получение СНИЛС и подтвержденной учетной записи на Госуслугах на территории ДНР. По задумке, такая учетная запись привязывалась к электронной почте и позволяла не только дистанционно проголосовать на выборах в Госдуму, но и сделать доступными Госуслуги для наших граждан. Но действительность оказалась иной: голосование прошло успешно, а вот госуслуги так и остались недоступными большинству наших граждан. Причина — отсутствие российского номера телефона», — написала она в своем телеграм-канале.



Она пояснила, что при оформлении заявки на получение госуслуги портал требует ввести номер российского мобильного оператора и если его нет, то он блокирует дальнейшее оформление заявки.



«При записи на прием в Пенсионный фонд или МФЦ (многофункциональный центр — Ред.) идентификация происходит по учетной записи на Госуслугах. И там также нельзя записаться на прием из-за отсутствия номера российского мобильного оператора», — добавила Селиванова.



По ее словам, недавно на портале Госуслуг появилась возможность прикрепить иностранный номер телефона к личному кабинету, однако номера оператора «Феникс», который действует в ОРДО, не подтягиваются в анкету, поэтому получить госуслугу через портал нельзя.



Приобретение номера российского оператора жителям ОРДО тоже не помогает, констатирует Селиванова. «Вчера мой знакомый, который получил подтвержденную учетную запись на территории ДНР, попытался оформить заявку на обмен паспорта РФ в 45 лет. В его аккаунте прикреплен как номер "Феникс", так и российский номер. Но система портала Госуслуг почему-то не видит российский номер и продолжает блокировать заявку, требуя российский номер телефона. В чате Госуслуг ему предложили подтвердить номер телефона через банк или лично в МФЦ», — описала она ситуацию.



«Депутат ДНР» добавила, что обращалась по этому поводу на портал Госуслуг, где ей ответили, что, возможно, проблему решат через два месяца.

С 22 июня подконтрольные РФ «ДНР» и «ЛНР» упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с российскими паспортами. СНИЛС был нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого было организовано онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ в сентябре.



После выборов возможность оформить СНИЛС и учетную запись на портале «Госуслуг» России, не выезжая с подконтрольной группировке «ДНР» территории в РФ, ограничили. Это можно будет сделать только до 15 ноября.