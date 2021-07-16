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В «ДНР» рассказали, что получить российские выплаты со СНИЛС практически нереально

16 июля 2021, 11:40

В «ДНР» рассказали, что получить российские выплаты со СНИЛС практически нереально

Жителям неподконтрольной Украине части Донбасса с паспортами России практически невозможно получить российские социальные выплаты из-за отсутствия регистрации в РФ. Об этом сообщила «депутат» группировки «ДНР» Анастасия Селиванова.

«Ранее ни я, ни мои знакомые, ни мои подписчики не смогли оформить выплаты через сайт Госуслуги. Из-за отсутствия регистрации в паспорте РФ на сайте Госуслуг нам приходил отказ», — написала она в своем телеграм-канале.

Также оказалось, что во многих многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ) людям отказывали в приеме заявлений, требуя документы о регистрации на территории РФ.

При этом были МФЦ, где, по словам Селивановой, работники «с пониманием и сопереживанием» относились к жителям Донбасса.

«После оформления документов там, люди получали первые выплаты. Остальные выплаты они получали уже автоматом, оформив заявку на сайте Госуслуги. Адреса таких МФЦ люди передавали из уст в уста по большому секрету», — рассказала Селиванова.

Сейчас в ОРДЛО идет агитационная кампания по получению жителями с паспортами РФ СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета). После его получения человек может пользоваться российским сайтом Госуслуги. На этом сайте, в частности, можно будет проголосовать на выборах в Госдуму РФ.

Но многие представители «Л-ДНР», агитируя за СНИЛС, обещают местным жителям возможность получения пособий и выплат.

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Ранее «Новости Донбасса» рассказывали, как жители ОРДЛО получают российские выплаты с помощью фиктивной регистрации и платных услуг посредников.

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