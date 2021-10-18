«ДНР» закрывает упрощенное оформление СНИЛС после выборов в Госдуму РФ

Возможность оформить СНИЛС и учетную запись на портале «Госуслуг» России, не выезжая с подконтрольной группировке «ДНР» территории в РФ, будет действовать только до 15 ноября. Об том сообщила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.



«Если у вас есть паспорт Российской Федерации, и вы еще не оформили СНИЛС и подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, то знайте: сделать это на территории ДНР, без выезда в РФ, можно только до 15 ноября», — написала она в своем телеграм-канале.



После 15 ноября подать заявление на подконтрольной «ДНР» территории можно будет только при подаче документов на паспорт РФ.



«Остальные желающие смогут получить СНИЛС и подтвержденную учетную запись по стандартной процедуре — на территории Российской Федерации», — добавила Селиванова.

С 22 июня подконтрольные РФ «ДНР» и «ЛНР» упростили процедуру оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с российскими паспортами. СНИЛС был нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого было организовано онлайн-голосование на выборах в Госдуму РФ в сентябре.