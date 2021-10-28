Кулеба: Украина ничего не нарушила, применив «Байрактар» на Донбассе

Применив беспилотник «Байрактар» на Донбассе, украинская сторона ничего не нарушила. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «УНН».



«Во-первых, Украина ничего не нарушила. Второе — мы придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля, и с ОБСЕ, чтобы применить право на самозащиту. Третье — на месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, была там, где она не должна находиться — гораздо ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями», — заявил глава МИД.



«Так вот, почему когда гаубицу подсовывают к линии разграничения и обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки», — отметил он.



По словам Кулебы, МИД общается со своими немецкими коллегами и не сомневается в том, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и пытаются помочь прекратить российскую агрессию против Украины.



«Мы им за это очень благодарны. Но мы уверены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда они объективны и позволяют целевой аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию», — добавил министр.

26 октября на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударные беспилотники «Байрактар». Ранее сообщалось, что беспилотники «Байрактар», которые Украина купила у Турции, регулярно осуществляют разведывательные полеты в зоне конфликта на Донбассе.



Представительница МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что официальный Берлин обеспокоен увеличением насилия на Донбассе и использованием сторонами вооруженного конфликта боевых беспилотников.