Франция призвала к деэскалации на Донбассе после применения боевых дронов ВСУ

Министерство иностранных дел Франции также выразило обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника «Байрактар». Об этом на брифинге заявил представитель МИД Франции, сообщает «Европейская правда».



«Мы озабочены усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины, в частности, все более учащенным применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также объявлением штаба украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа "Байрактар"» — сказал представитель МИД Франции.



Он подчеркнул, что эти события противоречат мерам по консолидации режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.



«Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках Нормандского формата с целью полного выполнения Минских договоренностей, являющихся единственной утвержденной основой для продолжительного разрешения конфликта на Донбассе. Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации», — заявили в МИД Франции.

26 октября украинские военнослужащие впервые применили на Донбассе ударные беспилотники «Байрактар», приобретенные для нужд ВСУ у Турции. Кремль, комментируя этот случай, заявил, что «поставки подобного вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновения». Официальный Берлин отметил, что обеспокоен использованием боевых дронов на Донбассе всеми сторонами конфликта.