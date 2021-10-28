Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Франция призвала к деэскалации на Донбассе после применения боевых дронов ВСУ

28 октября 2021, 20:44

Франция призвала к деэскалации на Донбассе после применения боевых дронов ВСУ

Министерство иностранных дел Франции также выразило обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника «Байрактар». Об этом на брифинге заявил представитель МИД Франции, сообщает «Европейская правда».

«Мы озабочены усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины, в частности, все более учащенным применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также объявлением штаба украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа "Байрактар"» — сказал представитель МИД Франции.

Он подчеркнул, что эти события противоречат мерам по консолидации режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

«Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках Нормандского формата с целью полного выполнения Минских договоренностей, являющихся единственной утвержденной основой для продолжительного разрешения конфликта на Донбассе. Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации», — заявили в МИД Франции.

26 октября украинские военнослужащие впервые применили на Донбассе ударные беспилотники «Байрактар», приобретенные для нужд ВСУ у Турции. Кремль, комментируя этот случай, заявил, что «поставки подобного вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновения». Официальный Берлин отметил, что обеспокоен использованием боевых дронов на Донбассе всеми сторонами конфликта.

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 октября
17:11
Только под выборы: В «ДНР» признали, что жители ОРДЛО не могут воспользоваться российским порталом Госуслуг
12:07
«ДНР»: Коронавирус не стихает
09:37
«ЛНР»: 304 заболевших и 28 умерших от ковида за сутки
09:04
На неработающей шахте в Макеевке найден мертвый мужчина
08:38
«ЛНР» почти два часа не пропускала замглавы СММ ОБСЕ через КПВВ «Станица Луганская»
21:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
17:26
«ЛНР» начала осенний призыв «военнообязанных»
15:48
В Донецке автомобиль сбил насмерть пятилетнего ребенка
11:35
«ДНР»: За сутки от ковида умерли 92 человека
11:34
«ДНР»: В Донецке произошел взрыв на нефтебазе
09:34
«ЛНР»: Еще 186 заболевших и 46 умерших от ковида
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября
19:48
«ЛНР» намекает, что не будет платить за воду пока задержан боевик Косяк
12:13
«ДНР»: 132 смерти и почти 1500 новых случаев COVID-19
все новости
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 октября
21:06
Украинские беспилотники «Байрактар» уже полгода ведут боевое дежурство — Наев
20:45
Россия запустила через соцсети масштабную антивакцинаторскую кампанию в Украине — СНБО
20:44
Франция призвала к деэскалации на Донбассе после применения боевых дронов ВСУ
19:53
На Луганщине открыли еще четыре центра массовой вакцинации от COVID-19, один из них — на КПВВ
19:40
Разработчику фейковой «Дии» предложили стажировку в Минцифры
19:24
На Донетчине выделили более 25 миллионов гривен на поддержку переселенцев
18:59
Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от COVID-19
18:56
Украина заверила Швейцарию о работе над возвращением активов Януковича
18:40
Кулеба: Украина ничего не нарушила, применив «Байрактар» на Донбассе
18:29
Адвокаты жертв MH17 сообщили о случаях запугивания и слежки
17:38
В МИД России заявили, что Украина якобы планирует возвращать Донбасс военным путем
17:32
Боевики ранили двух военных на Донбассе, ВСУ стреляли в ответ
17:11
Только под выборы: В «ДНР» признали, что жители ОРДЛО не могут воспользоваться российским порталом Госуслуг
17:10
Стратегия экономического развития: Донбасс должен заинтересовать инвесторов
все новости
ВИДЕО
Какое страхование правительство предлагает бизнесу на Донбассе
27 октября, 18:00
На Донбассе ВСУ впервые применили беспилотник «Байрактар»
26 октября, 20:30
Как девочка из Луганска попала на «Миротворец». Дайджест НД ►
24 октября, 19:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция