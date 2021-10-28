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Украинские беспилотники «Байрактар» уже полгода ведут боевое дежурство — Наев

28 октября 2021, 21:06

Украинские беспилотники «Байрактар» уже полгода ведут боевое дежурство — Наев

Ударные беспилотники «Байрактар» уже более полугода патрулируют воздушное пространство Украины, и не только на Донбассе. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью «BBC News Украина».

«Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России (возле границ Украины и в Крыму — Ред). Проводили разведку и тренировки», — рассказал генерал Наев.

По его словам, украинские «Байрактары» с марта 2021 года «показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике».

«Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были [российско-белорусские] учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и "Байрактары"», — объяснил Сергей Наев.

Он отметил, что сейчас у украинской армии 12 «Байрактаров», и для них есть вся необходимая инфраструктура.

«Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи "Байрактаров" готовы к разведке днем и ночью, а также к боевому применению — днем и ночью», — добавил Наев.

По его словам, «Байрактары» будут применяться там, «где необходимо усиление».

26 октября на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударные беспилотники «Байрактар». Ранее сообщалось, что беспилотники «Байрактар», которые Украина купила у Турции, регулярно осуществляют разведывательные полеты в зоне конфликта на Донбассе.

Представительница МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что официальный Берлин обеспокоен увеличением насилия на Донбассе и использованием сторонами вооруженного конфликта боевых беспилотников.

Министерство иностранных дел Франции также выразило обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника «Байрактар».

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