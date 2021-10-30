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«ДНР» начала второй «добровольный» военный призыв

30 октября 2021, 20:55

«ДНР» начала второй «добровольный» военный призыв

Группировка «ДНР» проводит второй военный призыв местных жителей из подконтрольных ей районов, передает сепаратистский ресурс «ДАН».

«На территории высшего командно-войскового училища имени Георгия Берегового призывники будут осваивать воинские специальности, а также основы прохождения военной службы по призыву», — сообщили в так называемой «народной милиции ДНР».

Как отмечается, из «военкоматов» по месту жительства призывники прибыли на «центральный сборный пункт республиканского комиссариата». Там им оформили «документы», провели медосмотр и выдали военную форму. Затем они отправились в училище.

Кроме того, всем участникам призыва ввели первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 

В «народной милиции» уверяют, что перед вакцинацией «был проведен полный медицинский осмотр, новобранцы заполнили добровольные согласия на вакцинацию».

С 27 октября группировка «ЛНР» начала проводить «осенний набор военнообязанных жителей для обучения военно-учетным специальностям», призвали 300 человек.

Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв проводила и группировка «ЛНР».

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