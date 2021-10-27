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«ЛНР» начала осенний призыв «военнообязанных»

27 октября 2021, 17:26

«ЛНР» начала осенний призыв «военнообязанных»

Группировка «ЛНР» начала проводить «осенний набор военнообязанных жителей для обучения военно-учетным специальностям», сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

«В сборный пункт военного комиссариата республики началось прибытие граждан от 18 до 27 лет для прохождения обязательного обучения по военно-учетным специальностям», — заявил сотрудник «военного комиссариата» Андрей Бураков.

Он уверяет, что все прибывающие проходят «военно-врачебную комиссию», сдают тест на COVID-19 и отправляются в «учебный центр народной милиции».

Ранее глава «ЛНР» Леонид Пасечник своим «указом» поручил так называемой «народной милиции» с 1 ноября по 30 апреля 2022 года провести «мероприятия по обязательному обучению военно-учетным специальностям» еще 300 жителей неподконтрольной части Луганщины.

Группировка «ДНР» объявляла призыв на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года. 

Весной «ДНР» впервые объявила призыв мужчин 18-27 лет в состав незаконных вооруженных формирований. Были отобраны 200 человек. Аналогичный призыв провела и группировка «ЛНР».

В Киеве указали на незаконность таких действий.

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