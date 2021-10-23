Славянская ТЭС остановилась из-за нехватки угля

Сегодня, 23 октября, Славянская ТЭС, которая входит в состав компании «Донбассэнерго», прекратила производство электроэнергии. Причина остановки — нехватка угля, передает «Укринформ».



По информации НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 10:30 субботы оба блока станции, которые с 2015 года работали в режиме маневрирования, были остановлены.



Министерство энергетики проинформировало, что по состоянию на вечер 22 октября антрацитового угля на станции оставалось максимум на сутки. На других ТЭС ситуация тоже напряженная. Менее, чем на 10 дней десятидневные запасы топлива имеют Трипольская, Змиевская, Криворожская, Запорожская, Бурштынская, Углегорская и Кураховская ТЭС.



В середине октября компания ДТЭК Рината Ахметова начала экстренные поставки угля на Славянскую теплоэлектростанцию для недопущения ее остановки. Было отгружено около 11 тыс. тонн, что позволило поддержать работу станции в течение недели.

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