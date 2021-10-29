Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину, заявил нардеп

Россия с 1 ноября остановит поставки энергетического угля в Украину. Об заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.



Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постный).



«Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», — отметил Герус.



Он сослался на информацию участников рынка, согласно которой запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.



По словам Геруса, такие действия России похожи на их действия осенью 2014 года.