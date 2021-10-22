Лавров отрицает, что Путин обещал созвать «нормандскую» встречу глав МИД

Президент России Владимир Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Ранее глава МИД Украины заявил, что Путин согласился на проведение встречи министров и обвинил в Москву в последующем срыве договоренностей.



Сегодня Лавров озвучил свою версию событий.



«Был телефонный разговор между лидерами России, Германии и Франции, в ходе которого наши собеседники очень активно убеждали президента РФ как можно скорее провести саммит в Нормандском формате. На резонные возражения Владимира Путина о том, что Украина еще не выполнила решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре 2019 года в Париже — а там были совершенно конкретные, адресованные Киеву договоренности, они полностью манкируются», — сказал глава МИД РФ во время брифинга.



По его словам, во время телефонного разговора Путин объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинской властью.



«Ну, и госпожа Меркель, господин Макрон в этой ситуации сказали — пускай министры иностранных дел, советники внешнеполитические поработают, подумают. Владимир Владимирович сказал: "Да, пускай они подумают". Вот, мы думаем. Но параллельно с тем, что мы думаем, мы имеем в виду то, о чем конкретно говорили лидеры Нормандского формата и кто кому что обещал», — добавил Лавров.



По его словам, если Кулеба говорит, что «Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел — это уже передергивание». «Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативный саммит, на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств», — сказал Лавров.