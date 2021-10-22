Кулеба о словах Лаврова о том, что Путин не обещал провести встречу в Нормандском формате: Это слабое оправдание

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отерагировал на заявление своего российского коллеги Сергея Лаврова, заявившего накануне о том, что президент России Владимир Путин не обещал созвать встречу глав МИД Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности.



Кулеба счел такую позицию Лаврова «слабым оправданием», которое еще больше укрепляет недоверие к РФ.



«Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров Нормандского формата, а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее Кулеба призвал Лаврова дать согласие на проведение встречи в Нормандском формате на уровне глав МИД.