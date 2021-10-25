Посол Германии в РФ заявил о подготовке встречи глав МИД в Нормандском формате

Встреча министров иностранных дел в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.



«Во время последней встречи с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в Нормандском формате. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена», — приводит слова дипломата ТАСС.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



22 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не давал обещание созвать встречу министров иностранных дел Нормандского формата, а лишь обещал подумать о такой возможности.



В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал слова Лаврова «слабым оправданием».