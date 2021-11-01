США обеспокоены дестабилизирующим действиями РФ на границе с Украиной

США продолжают отслеживать ситуацию на границе РФ и Украины и обратят внимание на любые агрессивные действия в этом регионе. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает «Интерфакс-Украина».



«Как мы говорили ранее, любые агрессивные, способствующие эскалации действия вызовут большое беспокойство у США. Мы продолжаем поддерживать усилия по деэскалации в регионе и дипломатическому урегулированию конфликта в восточной части Украины», — сказал он.



Кирби отметил, что США по-прежнему следят за ситуацией в этом регионе. При этом он отказался строить предположения о возможным намерениях российской стороны.

Реакция Пентагона появилась на фоне сообщений в СМИ о переброске Россией войск у границы с Украиной.



Так, The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Кроме того, Российская группа независимых блогеров-расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ.



В министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ.