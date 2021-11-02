Для больниц Донетчины дополнительно закупят 450 кислородных концентраторов

В ближайшее время для больниц Донецкой области дополнительно закупят 450 кислородных концентраторов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко во время отчета по результатам работы в октябре.



«Сегодня решен вопрос по поданной 29 октября заявке в министерство здравоохранения о закупке 450 кислородных концентраторов двадцати- и десятилитровых. Будут они закуплены из областного бюджета, потом из субвенции из государственного бюджета это будет компенсировано», — сказал Павел Кириленко.



Он добавил, что также в 11 больницах области строят кислородные станции для стационарной подачи кислорода.

Ранее сообщалось, что Донецкая область лидирует по заполненным ковидным отделениям — занято 90% мест в больницах, что стало рекордным показателем среди всех регионов Украины.



При этом глава ОГА Павел Кириленко заявил, что на Донетчине пока нет необходимости открывать мобильные госпитали для больных COVID-19.